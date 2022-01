"Vajagot “iedot pieci”, kas būtu “prezents” Olafam." Kukuļa piesavināšanās lietā sodīts Kočāns

Arī no “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājas Džinetas Innusas teiktā noprotams, ka nākotnē sadarbība ar “SW Baltics” ir maz ticama. Innusa, kas savulaik ieņēma vadošus amatus Satiksmes ministrijā un pazīst Kočānu no tiem laikiem, stāsta, ka Kočāns kā “SW Baltics” pārstāvis pagājušajā gadā bija pieteicies uz vizīti arī pie viņas. Tā notika viņas darba kabinetā.

Šobrīd RS interesēs esot saņemt savā īpašumā visas iekārtas, par kurām gadu garumā “SW Baltics” ir maksātas tik lielas summas, uzsver Innusa: “Līguma izbeigšana ir vērtēta. Līguma izbeigšana maksātu vēl dārgāk nekā līdz šim samaksātā summa. To mēs esam vērtējuši no tāda aspekta, vai mēs, pirmkārt, varam līgumu lauzt, otrkārt – ko tas nozīmētu RS flotes pārvaldībai. Vai mēs varētu nodrošināt kustības vadību un kas notiktu ar iekārtām. (..) Arī – vai mums ir ar ko aizvietot? Jo, ja nav, ar ko aizvietot, un nav, kā tūlīt alternatīvos veidos nodrošināt to pašu procesu organizēšanu, tad mēs nevaram atteikties. Un šis ir viens no šādiem gadījumiem, kad faktiski RS ir zināmā mērā iedzīta stūrī, jo mums šo sistēmu vajag – bez tās nevar nodrošināt šāda apjoma transporta parka pārvaldīšanu. Un tieši tāpēc – līgums beigsies, un punkts.”