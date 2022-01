Liepājas karosta vēsturiskajos foto. Vieta, ko apmeklējuši slaveni spoku mednieki

Liepājas ziemeļos – gan asā janvāra spelgonī, gan karstās vasarās ir iespējams iepazīties ar vienu no unikālākajiem un lielākajiem militārajiem kompleksiem Latvijā – Karostu, kurā jau kopš 19. gadsimta beigām kūsāja dzīvība. Esam apkopojuši unikālas vēsturiskās fotogrāfijas no Jura Raķa privātkolekcijas, kas ataino Karostas laiku no 1900. gadu sākuma un kurā jau mūsdienu Latvijas laikos spokus ķēra 16 paranormālā tūrisma entuziasti.