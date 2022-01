Dizaina nozīme autobūvē jeb kā viena kļūda izskatā var sagraut auto vērtību uz mūžiem

Piemēram, 2016. gadā Mazda MX-5 izcīnīja Pasaules gada auto titulu par labāko dizainu, bet gadu vēlāk modeļa RF versija par izcilu novatorisku dizainu ieguva balvu “Best of the Best 2017” Vācijā rīkotajā produktu dizaina konkursā Red Dot, kas uzskatāms par pasaulē lielāko un prestižāko šāda veida forumu. To, ka šī atzinība Mazda gadījumā nav nejaušība, apliecina jaunās paaudzes Mazda3 uzvara 2020. Turklāt konkursā Red Dot Mazda automobiļi laurus plūkuši vēl vairākas reizes: 2013. gadā Mazda6, 2014. gadā Mazda3, bet 2015. gadā kopā ar MX-5 žūrija apbalvoja arī CX-3 un Mazda2. Jaunākās uzvaras gūtas, pateicoties inovatīvajai dizaina filozofijai Kodo, kas tika ieviesta pirms desmit gadiem.