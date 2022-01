Kongresu nams ir vispiemērotākā vieta akustiskajai koncertzālei, pauž Staķis

"Šis projekts jau ir gatavs, saskaņots visās atbildīgajās iestādēs. Mēs to varētu sākt jau rīt. Tajā pašā laikā Rīgas domes koalīcija otrā svaru kausā lika to, kādi būtu ieguvumi, ja Nacionālā akustiskā koncertzāle būtu Kongresu namā. Mēs redzam, ka mums kā nācijai, kā tautai ieguvumu ir daudz vairāk, nekā zaudējumu," sacīja Rīgas mērs.

Tāpat viņš atzīmēja, ka šis ir "vēsturisks mirklis", jo Rīgas domes vadībā un valdībā ir vienas un tās pašas partijas, līdz ar to jautājumu par akustisko koncertzāli var risināt kopā. Staķis atzina, ka šis nebūs vieglākais ceļš, jo koncertzāles projekts ir sarežģīts no arhitektoniskā un juridiskā viedokļa. Viņš pieļāva, ka, iespējams, būs jāizveido speciāls likums, tomēr mērs uzsvēra, ka "viss ir mūsu rokās".

"Gribu uzsvērt, ka no visām trīs iespējamām novietnēm - Rūpniecības preču tirgus teritorija, Andrejsala un Rīgas Kongresu nams - galvaspilsētai ir iebildumi tikai pret vienu, proti, Rūpniecības preču tirgus teritoriju. Mums nav iebildumu pret Andrejsalu, jo pilsētas attīstībai ir būtiski attīstīt arī Andrejsalu. Mēs no savas puses darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu un atbalstītu. Ja tiks pieņemts lēmums par citu koncertzāles vietu, jūs varat paļauties uz Rīgas domes atbalstu, jo Latvijā Nacionālajai akustiskajai koncertzālei ir jābūt," sacīja Staķis, uzsverot, ka Rīgas dome respektēs jebkuru lēmumu, bet būs gandarīta, ja lēmums tiks pieņemts par labu Kongresu namam.

"Mans subjektīvais viedoklis nedrīkst būt šķērslis ceļam uz akustisko koncertzāli Rīgā. Tas būtu bezatbildīgi no manis kā no ministra. Tas būtu bezatbildīgi no manis kā no mūziķa. Esmu gatavs kompromisam par koncertzāles novietni Rīgā," uzsvēra ministrs, norādot, ka pēc šodienas semināra notiks politiskas diskusijas koncertzāles attīstības grupā, tad sekos sadarbības sanāksme, un pavisam drīz valdība nonāks pie konkrēta lēmuma.