Ar sapni par Vidusjūru: kā mājās izaudzēt apelsīnus, citronus un pārējos citrusaugus?

Telpās augošajiem citrusiem augļu nav daudz, un to skaits atkarīgs no auga izmēra, pietiekamas mēslošanas un pareizas kopšanas. 50 cm augsts kociņš spēs nobriedināt 3–4 citronus, metru augsts – trīs līdz četras reizes vairāk. Kā tad rīkoties, lai tiktu pie augļiem?

Pirmkārt, augam ir jāpalīdz uzziedēt: jānodrošina 18–20 grādu temperatūra un pietiekami daudz dabiskās gaismas vai papildapgaismojums 5–6 stundas dienā, vairāk jāmēslo. Kad augs uzzied, tas jāapputeksnē. Ja augs dzīvo ārpus telpām, šo darbiņu paveic bites, bet telpās tam jāpalīdz. Citrusi apputeksnē paši sevi, tāpēc tiem nav obligāti vajadzīgs otrs augs – jāņem smalka otiņa un jāpārnes putekšņi no zieda uz ziedu, turklāt tas jādara vairākas reizes. Un tad turpinām mēslot, apgaismot un gaidām.

Kad auglīši aizmetīsies, daļa no tiem nobirs – tas ir dabisks process, jo augs patur stiprākos augļus un velta visu spēku tiem. Ja auglīši žūst, vairāk jāmēslo – pat reizi nedēļā, varbūt arī biežāk jālaista. Augļi ienāksies pēc 3–4 nedēļām.

Citrusaugus var nopirkt arī kā stādiņus konteineros un izaudzēt no šādiem mazulīšiem skaistus kokus. Vai citrusaugus var izaudzēt no kauliņiem? Augs būs, bet augļus, visticamāk, nedos vai arī dos ļoti maz, saka Līna Spure. Veikalos nopērkamie citrusaugi ir hibrīdi, kurus nav paredzēts pavairot ar kauliņiem. Dabā augļiem kauliņu ir ļoti daudz, bet kultivētajām šķirnēm – varbūt tikai pāris. Pat ja kaut kas izaugs, tas būs hibrīds no hibrīda, un prognozēt, kas tur sanāks, nav iespējams. Toties šādam hibrīdam var uzpotēt cita auga zariņus, un var pat uz viena kociņa uzpotēt gan citronu, gan mandarīnu un apelsīnu – tie lieliski sadzīvos, iemiesojot dienvidzemju burvību skaistā, brīnišķīgi smaržojošā un auglīgā kokā. Starp citu, līdzīgi mājas apstākļos ar labiem panākumiem var audzēt arī olīvkokus un granātkokus.