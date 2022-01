Pa Biķernieku trasi ar 160 km/h vecā formulā. Čempions un vēstures vērtību cienītājs – Andris Griķis

“Lielu paldies par to man jāsaka padomju laika leģendai, igaunim Tomasam Napam (deviņkārtējs PSRS čempions Formula 3 un Formula Vostok klasē astoņdesmitajos gados), kurš neatteica tikšanos un no kura ieguvu daudz vērtīgas informācijas, kuru joprojām izmantoju, lai meklētu vēl desmitdaļas katrā Biķernieku trases nogrieznī. Arī mans mašīnas dizains ir Napas to laiku replika un veltījums viņam kā manu bērnības dienu varonim. Jā, izvēle braukt ar formulu ir laikam tāda zemapziņas slēptā darbība saistībā ar spilgtām un neaizmirstamām emocijām no bērnības Biķernieku trasē. Tā ir sava pasaule, kur joprojām man ir ļoti interesanti un aizraujoši – ir īpašas izjūtas traukties trasē ar vidējo ātrumu 160 km/h 30 gadus vecā rāmī. Mans vācu kolēģis, kurš brauca man aizmugurē sacīkstēs Polijā, teica, ka, braucot aiz manis, var labi redzēt kā lokās un vērpjas piekare ātrajos pagriezienos. Tās ir neaprakstāmas sajūtas un emocijas.”