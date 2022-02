Policija beidzot pieķer kādu britu, kurš 71 gadu braucis bez tiesībām

Vēl vairāk. Kā sarunā ar policistiem vēlāk atzina Mini vadītājs, viņš pie stūres sēžas jau no 12 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka kungs veiksmīgi no nepatikšanām bija izvairījies 71 gadu. Turklāt ne tikai no policijas kontrolēm, bet arī jelkādiem satiksmes incidentiem.