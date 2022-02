Rallijam Sarma 2022 jau pieteicies spilgts dalībnieku sastāvs

kurš 2019. gadā kā vienas ekipāžas konsultants iepazinās ar ralliju Sarmu, un nolēma tajā reiz startēt pats. Asunmā šo sezonu sāka slavenajā Arctic Lapland Rally, kurā pirms kļūdas pēdējā ātrumposma bija līderis. Vēl viena zvaigzne ir Krievijas 2021. gada čempions Igors Bulantsevs ar Škoda Fabia, kuram šī sezona arī ir sākusies raibi. Rallijā "Zolotye Kupola 2022" pārliecinoša līdera pozīcijas viņš zaudēja, kļūdoties pēdējā ātrumposmā, savukārt Karēlijas rallija vidū, cenšoties noķert līderi, citu Sarma 2022 dalībnieku - Denisu Rostilovu ar Škoda Fabia, viņš izbrauca no trases un no rallija izstājās. Vēl viens ļoti ātrs pilots ir regulārais Pasaules čempionāta dalībnieks, igaunis Georgs Linnamae, kurš iepriekšējā nedēļas nogalē spraigā cīņā uzvarēja "Otepää Talv 2022". Neprognozējamu rezultātu var sagaidīt arī no igauņu un lietuviešu jauniešiem, kuri ir pieteikušies šajā ieskaitē, kā arī no poļa Lukaša Kotarbas, kurš ir ātrs asfalta rallijos, bet ziemas rallijā pirmo reizi debitēja tikai rallijā Sarma 2019. Diemžēl šajā ieskaitē, kas visticamāk cīnīsies par uzvaru rallija kopvērtējumā, nestartēs neviens Latvijas sportists.