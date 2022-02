Švarcenegers iejūtas Zeva lomā, lai reklamētu kaut kādu BMW

Ko Švarcenegers palīdzēs reklamēt BMW, pagaidām vēl nav zināms. Tomēr tēla izvēle kā arī sauklis, ka "briest kaut kas elektrisks" (Something electric is brewing) liek domāt, ka Super Bowl pārtraukumos tiks reklamēts kāds elektromobilis. Vai tas būs kāds no esošajiem modeļiem, vai varbūt kāds pilnīgi jauns produkts, vēl nevar pateikt. Katrā ziņā var diezgan droši apgalvot, ka Švarcenegera atveidotais Zevs nereklamēs kafiju, lai gan tīzerī viņš ir iegriezies tieši kafejnīcā pēc brūnā, rūgtā dzēriena.