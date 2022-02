Vairums dienā izdzer tikai 1 l ūdens. Ar ko tu riskē, dzerot par maz?

Cilvēkam dienā nepieciešamais šķidruma daudzums ir atkarīgs no ikdienas aktivitātēm, gadalaika (vasarā nepieciešamais šķidruma daudzums būs lielāks nekā ziemā), kā arī noteikti jāņem vērā veselības stāvoklis un dzīves posms, jo nepieciešamais ūdens daudzums atšķirsies, piemēram, bērniem, aktīviem pusaudžiem, grūtniecēm, barojošām māmiņām, senioriem, sportistiem, smaga darba veicējiem, stāsta uztura speciāliste.

Jau no mazotnes vecākiem ir jāiemāca bērnam padzerties tīru ūdeni. Nereti tieši maziem bērniem ir vēdera aizcietējumi – ja nav citu veselības problēmu, tad, sakārtojot šķidruma, sakņu un pilngraudu produktu attiecības bērna ēdienkartē, šo problēmu var risināt.

Maziem bērniem nepieciešamo šķidruma daudzumu arī vislabāk noteiks ārsts, bet vidēji tas ir 1-2 litri dienā, atkarībā no bērna vecuma. Tādēļ atcerieties, ka noteikti mājās pieejamā vietā būtu jābūt ūdenim.

Kā atklāj aptaujas dati – visretāk pietiekamu ūdens daudzumu uzņem seniori. 59% respondentu vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem dienā uzņem vienu litru ūdens vai pat mazāk. Vecuma grupā no 55 līdz 63 gadiem tie ir 52%, no 45 līdz 54 gadiem – 51%, 35-44 gadus vecajiem 50%, 25-34 gadu vecumā 47% un 18 līdz 24 gadus vecajiem respondentiem – 48%.