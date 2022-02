Valdībā plašas diskusijas par ierobežojumu mīkstināšanu un prognožu precizitāti

Koalīcija turpinās diskusijas par iespēju "pārbīdīt" vakcīnu pret Covid-19 derīguma termiņa spēkā stāšanos

Koalīcija šonedēļ turpinās diskusijas par iespēju "pārbīdīt" vakcīnu pret Covid-19 derīguma termiņa spēkā stāšanos no 15.februāra, izriet no ministru diskusijām otrdienas valdības sēdē.

Tāpat politiķis atklāja, ka pirmdien koalīcijas sanāksmē esot panākta vienošanās, ka koalīcijai būšot vēl viena diskusija, kur tiks panākta principāla vienošanās par to, kāda būs turpmākā valdības politika sertifikātu jautājumā. Balstoties uz šo, ministrs aicināja otrdienas valdības sēdē "neforsēt termiņu izmaiņas", tā vietā vienojoties par šo jautājumu turpmākās diskusijās, kas savukārt ļautu gala lēmumu pieņemt jebkurā no turpmākajām dienām.

Cīnoties ar Covid-19 pandēmiju tās pašreizējā stadijā, būtu nepieciešams pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību individuālajai aizsardzībai, tādējādi virzoties prom no no kolektīviem ierobežojumiem, pēc otrdienas valdības sēdes sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

"Mums ir jāvirzās prom no sabiedrības ierobežojumiem, no ekonomikas ierobežojumiem, kas mums ļoti dārgi maksā, uz individuālu aizsardzību, kas mums nemaksā dārgi, mēs to varam izdarīt, mēs varam šādā veidā kā citas Eiropas valstis savā ziņā sadzīvot ar šo [vīrusu], stiprinot savu individuālu un līdz ar to arī savu kolektīvo aizsardzību bez nevajadzīgi liekiem ārējiem ierobežojumiem. Tas ir tas virziens, kurā es uzskatu, ka mums ir jāiet un pēc iespējas straujāk," sacīja premjers.