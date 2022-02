Rallijs Sarma 2022 atklāj ātrumposmus un dalībnieku starta numurus

Rallijam Sarma 2022 organizatori ir sagatavojuši trīs ātrumposmus, kas savā ziņā ir rallija Sarma esence – kaut kas jauns, kaut kas vecs un kaut kas no iepriekšējā rallija. Pirmais ātrumposms ir jauna tradicionālā ātrumposma "Kamalda" versija – tā ir saņēmusi pilnīgi jaunu un iepriekš neizmantotu vidusdaļu, kas to savieno ar teju vai desmit gadus neizmantoto ātrumposmu "Gārša", tādējādi ir radusies interesanta divu ātrumposmu kombinācija. Otrais ātrumposms, izmantojot daļu no Lizuma ātrumposma, tika radīts rallijam Sarma 2019. Visbeidzot ralliju noslēgs ātrumposms "Grantiņi-1", kas pazīstams arī kā “Druviena” un nav izmantots kopš 2018. gada, bet ir visu rallija dalībnieku iemīļots ātrumposms. Plašāku informāciju par ātrumposmiem un skatītāju vietām iespējams atrast, lejupielādējot ātrumposmu aprakstu no autorally.lv. Tradicionāli rallija aprakstā ir atrodami skatītāju iecienītie QR kodi, kas piedāvā jau iepriekš sagatavotas navigācijas iespējas un ļauj aplūkot skatupunktu attēlus.