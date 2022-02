Apvienotā sabiedrisko mediju ēka varētu izmaksāt līdz 106 miljoniem eiro

Prezentējot savu koncepciju par Latvijas Radio un LTV, SEPLP izklāstīja, ka rosina Latvijas Radio un LTV apvienot līdz 2024.gadam ar mērķi stiprināt sabiedriskos medijus, veicinot to ilgtermiņa attīstību un finansiālo patstāvību. Tāpat SEPLP prezentēja arī iecerēto sabiedrisko mediju finansējuma modeli, proti, to bāzējot kā noteiktu daļa no iedzīvotāju ienākumu un akcīzes nodokļu ieņēmumiem, lai tas piecu gadu laikā sasniegtu vidējo Eiropas līmeni - 0,16% no iekšzemes kopprodukta (IKP).