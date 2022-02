Cik precīzi ir Latvijas skolēniem izsniegtie Covid-19 antigēna testi?

Viens no Latvijā lietotajiem testiem "Hangzhou Singclean" visās pozīcijās ir novērtēts ar nulles procentu efektivitāti.

Tā kā paštestu mērķis ir "noķert" ļoti infekciozos gadījumus, kad cilvēks aktīvi izplata vīrusu, tad svarīgi pievērst uzmanību skaitlim kreisajā pusē. Kā redzams tabulā, trim no četriem testiem gadījumos, ja cilvēks aktīvi izdala vīrusu, ir visai labi efektivitātes rezultāti.

"Panorāma" norādīja – raidījums darīja visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka tieši šis ir tas pats tests, ko saņem skolēni, bet izjuta to pašu situāciju, kurā nonāk patērētājs, kas vēlas pārbaudīt, cik efektīvs ir nopirktais tests. Ražotājs un nosaukums sakrīt.

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka skaidroja: "Mēs esam pieprasījuši informāciju gan no ražotāja, gan no piegādātāja un pieprasījuši arī informāciju no Vācijas, lai noskaidrotu, [vai] šajā tabulā norādītie dati ko liecina. Pirms mums nav pretējas informācijas, varam teikt, ka šie testi ir lietojami."