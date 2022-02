Sargi auto no sāls bojājumiem! Eksperta padomi

Sāls ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem ceļu kaisīšanai ziemā, jo tas izkausē ledu un rada drošus braukšanas apstākļus satiksmes dalībniekiem. Tomēr arvien biežāk tiek runāts par to, ka sāls nodara nopietnus bojājumus automašīnai. Izkusušais sāls maisījums veiksmīgi iekļūst mūsu automobiļu visgrūtāk aizsniedzamās vietās - ritošajā daļā, virsbūves detaļās, dzinēja telpā un pat automobiļa salonā.

Viens no iemesliem, kādēļ svarīgi mazgāt savu auto ziemā, ir korozija. Sāls gluži tāpat kā citi netīrumi izveido nosēdumus, kas sakrājas uz automašīnas virsbūves detaļās un apakšā zem auto. Tieši šie nosēdumi ar laiku bojā metāla detaļas. Ziemā pēc mazgāšanas nedrīkst aizmirst nožāvēt savu automašīnu - salā virsbūves pārklājums var bojāties, ja to atstāj slapju. Šim nolūkam ieteicams izvēlēties mikrošķiedras audumu, jo kokvilnas audumi var radīt skrambas automašīnai, kas var veicināt rūsas veidošanos. Savukārt mikrošķiedras audums savāc mazgāšanas līdzekļa paliekas un netīrumus.

Eksperts uzsver, ka automobiļa mazgāšanas biežums ir katra paša izvēle, taču ziemā labāk to darīt biežāk. Tas nenozīmē, ka katru otro dienu, kad automašīna kļūst vizuāli netīra, ir jādodas uz tuvāko automazgātuvi, lai speciālisti veiktu ķīmisko tīrīšanu - pietiks arī ar vienkāršu virsbūves noskalošanu, lai izvairītos no pielipušās sāls un sniega putras. Ātrāk un lētāk to izdarīt tieši pašapkalpošanās automazgātavās, kurās ir pieejas augstspiediena pistoles - to uzgaļi ir veidoti tā, lai nodrošinātu netīrumu slāņa noņemšanu, nesabojājot krāsojumu. Turklāt, ar tām mazgājot automašīnu, tiek izmantota īpašas vielas, kas paredzētas tieši automašīnu mazgāšanai zemā, krāsas pārklājumam nekaitīgā temperatūrā.