Saeimā svinīgi atklāj Satversmes 100.jubilejas gadu

"Latvija bija demokrātiska valsts jau no savas pastāvēšanas pirmās dienas, un Satversmes sapulces izstrādātā un pieņemtā Satversme jeb valsts pamatlikums skaidri to apliecina. Satversme radīja Latvijas valsts tiesisko pamatu, un viens no šiem pamatakmeņiem ir parlamentārā demokrātija," pauž Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA).