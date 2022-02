Agešins: "Saskaņa" atturējās no balsojuma par Osipovas apstiprināšanu AT tiesneša amatā

"Ja reiz likums paredz, ka tiesneša amata kandidātus apstiprina Saeima un cits mehānisma nav piedāvāts, tad deputāti rīkojas likumā noteiktā kārtībā. Tagad AT būs jāvirza cits kandidāts," piebilda Agešins.

Jau vēstīts , ka Saeima šodien noraidīja lēmumprojektu ST priekšsēdētājas Sanitas Osipovas apstiprināšanu AT tiesneses amatā.

Par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām.

Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.