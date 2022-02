Tiesnesei dodoties atvaļinājumos un nonākot darbnespējā, pusotru mēnesi nespēj izvērtēt viņas atstādināšanu no amata

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu tiesnesi var atstādināt no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā. Laikā no tiesas priekšsēdētājas atkārtota lūguma saņemšanas par atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas tiesnese darba pienākumus nepildīja un atrados attaisnotā prombūtnē līdz 28.februārim. Ņemot vērā šos apsvērumus, nav izskatīts atkārtots lūgums par atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas. Tiesnese darba pienākumus nav veikusi un neveic ne klātienē, ne attālināti.