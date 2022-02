Rīgā viesosies jaunās maģijas izrāde no Francijas

Jaunās maģijas (franču val.: magie nouvelle) žanrs radies Francijā 2000. gadu sākumā. Šim žanram raksturīga starpdisciplinaritāte, saiknes veidošana starp maģiju un citām cirka un skatuves mākslu disciplīnām, kā arī atsacīšanās no burvju mākslinieka kā centrālā izrādes tēla. Iluzionistu apvienība "32 Novembre" ir vieni no žanra attīstītājiem, kas šādā sastāvā darbojas jau kopš 2014. gada.

Rīgas cirka direkore Māra Pāvula uzsver, ka jaunās maģijas atvešana uz Rīgu ir sen lolots sapnis, kas Latvijas publikai dos iespēju redzēt svaigākās skatuves mākslas vēsmas laikmetīgā cirka dzimtenē Francijā: "Varētu teikt, ka jaunā maģija ir viens no tehnoloģiski sarežģītākajiem un intelektuālākajiem laikmetīgā cirka žanriem. Izrāde vispirms rodas mākslinieku prātā, tad pārtop inžiniertehniskās shēmās un visbeidzot nokļūst uz skatuves. Pats mākslinieks uz skatuves var pat neuzkāpt – tikai radīt paralēlo realitāti, kurā robežas starp ilūziju un īstenību ir izplūdušas. Jaunā maģija uz skatuves mūsu acu priekšā paveic to, ko kino panāk ar animāciju un specefektiem."

Tik grandioza mēroga izrādi uz Rīgu iespējams atvest, pateicoties starptautiskajam sadarbības projektam "Beta Circus", kas veltīts jaunajai maģijai un kura noslēguma daļa norisināsies Rīgā. No 2. līdz 9. martam Rīgā notiks lekcijas un meistarklases, kurās 12 projekta dalībnieki – jaunie mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm – apgūs jaunās maģijas noslēpumus. Tā kā Rīgas cirks ir viens no šī projekta partneriem, Rīgā notiekošajās meistarklasēs dota iespēja piedalīties arī Baltijas cirka un citu radošo jomu māksliniekiem, kas projekta nedēļas laikā iepazīsies ar jaunās maģijas scenogrāfijas, dramaturģijas un citiem paņēmieniem. Rīgā nodarbības vadīs viena no jaunās maģijas disciplīnas dibinātājām, attīstītājām, pedagoģēm un režisorēm Valentīna Loso (Valentine Losseau) no Francijas.