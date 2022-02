Lamborghini cer, ka iekšdedzes dzinēji pēc 2030. gada neizzudīs

Pasaules autobūve šobrīd virzās uz iekšdedzes dzinēju izskaušanas pusi. Paraugoties uz to, kādā tempā tiek gatavoti aizvien jauni elektroauto un cik ražotāji jau ir paguvuši nosaukt gadu, no kura vairs neizlaidīs automašīnas ar benzīna vai dīzeļdzinēju, par to vairs nav šaubu.