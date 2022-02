Donalds Tramps palaidis pasaulē savu jauno propagandas platformu ar nosaukumu „Truth Social“, kas viņam palīdzēšot atgūt ASV prezidenta posteni nākamajās vēlēšanās. Viņš nav vienīgais ar šādu pārliecību. Latvijā arī daudziem konservatīvajiem aktīvistiem šķiet, ka pietiek noorganizēt aģitācijas portālu un lietas notiks pašas no sevis – lasītāji ieradīsies un noticēs izlasītajam. Diemžēl mediji šādi nefunkcionē. Masu mediji nav veikals, kuru visi iekāros līdz ar tā parādīšanos. Ir vairāki citi faktori, kas nosaka medija popularitāti un pieprasījumu sabiedrībā. Lielāka daļa politisko izdevēju tos nepazinās.

Nav noslēpums, ka Donalds Tramps joprojām ir Vladimira Putina apbrīnotāju skaitā un uzskata viņa pašreizējās „akcijas Ukrainā“ par „ģeniālu gājienu“. Taču savādais pasaules notikumu novērtējums nav vienīgā bijušā ASV prezidenta īpatnība. Viņam raksturīga diezgan izaicinoša bravūra, socialpolitiska bezkaunība un noteikumu/likumu pārkāpšanas tieksme. Pēc slikti organizētās Kapitolija „ieņemšanas“ 2021.gada 6. janvārī, Donaldu Trampu apsūdzēja šī skandalozā notikuma organizēšanā. Šī iemelsa dēļ viņam slēdza kontus Twitter, Facebook un YouTube. Tāpēc, ka viņš kūdīja un rīdīja, izplatīja melīgu informāciju un lietoja sociālos medijus valsts apvērsuma organizēšanai. Šajā virzienā bijušais ASV prezidents daudz neatšķiras no caurmēra terorista, kas vēlas taranēt savas valsts vēlēšanu sistēmu ar varmācību un fizisku spēku. Pēc izmešanas no populārajiem sociālajiem medijiem Trampa klātbūtne informatīvajā telpā būtiski saruka. Jau toreiz viņš solīja pompozu atgriešanos un tagad tas notiek ar viņa propagandas platformas “Truth Social” palīdzību. To izveidojis Trampam piederošs mediju uzņēmums Trump Media & Technology Group.