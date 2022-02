Neskatoties uz to, ka no 1.marta ziemas riepas automašīnām nav obligātas, iepriekšējo gadu pieredze pierāda, ka steigties ar to nomaiņu pret vasaras apriepojumu nevajadzētu. Iepriekšējos gados arī policija aicināja šoferus nesteigties un labāk pagaidīt.