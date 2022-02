"The Times": Kijevā iesūtīti 400 krievu algotņi Zelenska nogalināšanai

Krievijas algotņu grupa "Vagner" jau pirms piecām nedēļām ieveda Ukrainā algotņus no Āfrikas, uzdodot tiem nogalināt Ukrainas valdības locekļus, vēsta laikraksts.

Ukrainas valdība par viņu misiju uzzināja sestdien, kad izsludināja nepārtrauktu komandantstundu līdz pirmdienai, lai iztīrītu Kijevu no krievu diversantiem. Valdība paziņoja, ka "visi civilisti, kas komandantstundas laikā atradīsies uz ielas, tiks uzskatīti par ienaidnieka diversantu grupu locekļiem."

Avots, kas informēts par "Vagner" aktivitātēm, "The Times" atklāja, ka janvārī Ukrainā ieradušies 2000 līdz 4000 algotņu. Daļa no tiem izvietoti Donbasā, bet aptuveni 400 iekļuva Ukrainā no Baltkrievijas un devušies uz Kijevu.