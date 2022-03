Vairāk nekā 20 dzīvnieku patversmes ir gatavas uzņemt bēgļu mājdzīvniekus no Ukrainas

Pieļaujot, ka varētu rasties situācijas, kurās no Ukrainas ieceļojušajiem mājdzīvniekiem nav iespējams palikt kopā ar savu saimnieku un nepieciešams operatīvs risinājums pagaidu mājvietas atrašanai, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aptaujāja Latvijas dzīvnieku patversmes par iespējām izmitināt dzīvniekus, ja šāda nepieciešamība rastos.

PVD ir informācija par vairāk nekā 20 patversmēm, kuras, nepieciešamības gadījumā, ir gatavas izmitināt dzīvniekus. Bet, kā norāda PVD pārstāve Ilze Meistere, vēl nav bijusi nepieciešamība uzrunāt kādu no patversmēm. Tāpat viņa norāda, ka pašlaik vēl nav pieejami dati par pārvestajiem dzīvniekiem no Ukrainas.

Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa un dzīvnieku patversme "Labās mājas" negaida lielu un strauju dzīvnieku pieplūdumu patversmē. "Nav tā, ka tagad liela masa velsies iekšā patversmē. Nebūs haoss, viss notiek diezgan centralizēti. Domāju, ka bēgļi šobrīd brauc pie kādiem draugiem, radiem vai paziņām. Un viņu dzīvnieki varētu dzīvot turpat. Tāda aicinājuma, ka jāizvieto patversmē, nav. Mēs PVD jau no paša sākuma devām piekrišanu kaķu un suņu uzņemšanai. Esam atbrīvojuši vietas, kur varētu izvietot dzīvniekus," sacīja dzīvnieku patversmes vadītāja Astrīda Kārkliņa.

Arī Ukrainas atbalsta biedrības valdes locekle Jana Streļeca uzsver, ka patversmes ir gatavas uzņemt bēgļu mājdzīvniekus, bet pagaidām tādas vajadzības nav. "Kāda ukrainiete no Polijas stāstīja, ka aizkustinoši ir tas, ka poļi nav atteikušies uzņemt cilvēkus ar dzīvniekiem. Dzīvniekus nedrīkst atdalīt no cilvēkiem, viņiem jau tā ir trauma. Ukrainā noteikti ir patversmes, kas būtu jāevakuē, bet to šobrīd nav iespējams izdarīt."