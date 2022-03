Arnis Sauka ievēlēts par Vidzemes Augstskolas padomes priekšsēdi

Pēc sēdes padomes locekļi tikās ar ViA kolektīvu, apmeklēja abas augstskolas ēkas, kā arī tikās ar Valmieras novada pašvaldības vadību. Padome piedalījās arī ViA Satversmes sapulcē.

Jaunievēlētais padomes priekšsēdētājs Sauka šodien solīja darīt visu, lai ViA padarītu vēl labāku un attīstītu gan studijas, gan zinātni, gan saikni ar absolventiem. Svarīgi, lai augstskolas darbība būtu noderīga ne tikai Valmierai, reģionam un Latvijai, bet arī, lai tā darbotos starptautiskā līmenī.

"Jāpiebilst, ka augstskolas attīstība ir īpaši svarīga arī man personīgi, jo pats biju viens no pirmajiem ViA absolventiem un vēlos, lai arī nākotnē tā būtu tikpat spēcīga," uzsvēra Sauka.

ViA padomi veido pieci locekļi, proti, Valsts prezidenta nominētais kandidāts Sauka, Ministru kabineta izraudzītie locekļi - "Rīgas ūdens" padomes locekle, bijusī "SEB atklātā pensiju fonda" valdes priekšsēdētāja Dace Ljusa un VAS "Latvijas Pasts" finanšu direktors Andris Puriņš, kā arī ViA senāta ievēlētie locekļi - ViA lektore Inese Ebele un asociētais profesors, vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš.