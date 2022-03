Latvijā vakcinējušies 70,9% no visiem iedzīvotājiem

Visaugstākais balstvakcinācijas īpatsvars ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, kur vakcinēti ir 44% iedzīvotāju. Otra augstākā balstvakcinācijas aptvere ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, kur vakcinēti ir 39,6% iedzīvotāju, savukārt vecumā no 80 līdz 89 gadiem vakcinēti ir 38,1% iedzīvotāju. Zemāka balstvakcinācijas aptvere ir vecumā virs 90 gadiem, kur vakcinēti 23,5% iedzīvotāju, un vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kur balstvakcīnu saņēmuši 23,9% iedzīvotāju.