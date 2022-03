Trešdienas rītā daudzviet apledojuši ceļi

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam, pa Valmieras, Jelgavas un Bauskas šosejām un Rīgas apvedceļu visā to garumā.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Daugavpils šosejas posmu no Skrīveriem līdz Pļaviņām, pa Liepājas šosejas posmiem no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Kalvenei, kā arī pa Ventspils šosejas posmu no Rīgas līdz Usmai.