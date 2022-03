Par svarīgāko, kas jāņem vērā velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem

Ar velosipēdu ceļu satiksme patstāvīgi drīkst pārvietoties no 10 gadu vecuma, bet ar elektroskrejriteni - no 14 gadu vecuma. Lai jaunieši līdz 17 gadu vecumam drīkstētu braukt ar šiem transportlīdzekļiem, tiem nepieciešamas velosipēda vai jebkuras citas kategorijas vadīšanas tiesības. Personām no 18 gadu vecuma īpaši dokumenti velosipēda vai elektroskrejriteņa vadīšanai nav nepieciešami.