No neapdrošinātajiem autoīpašniekiem izdevies atgūt 1,33 miljonus eiro

Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem, pērn pieņemti 946 lēmumi par atlīdzību izmaksu CSNg cietušajiem no Garantijas fonda (GF) par kopējo summu 1,36 miljoni EUR. Savukārt no transportlīdzekļu īpašniekiem, turētājiem vai vadītājiem, kas izraisījuši CSNg ar neapdrošinātu spēkratu, izdevies atgūt 1,33 miljonus EUR. OCTA likums nosaka - ja CSNg ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no GF, taču vēlāk zaudējumu summa tiks piedzīta no neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka, turētāja vai vadītāja.