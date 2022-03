Matīss Karro par dzīvi, motokrosu un jauno Nissan Qashqai

Proti, nelielais elektromotors un ar to savienotā neliela izmēra litija jonu baterija paver plašākas iespējas izslēgt motoru ripošanas un apstāšanās laikā, bet paātrinājuma laikā dod papildus 6 ņūtonmetru griezes momentu. 6 ir arī pārnesumu skaits ar motoru sajūgtajai manuālajai transmisijai, kas vilkmi novada priekšējiem riteņiem.

Degvielas patēriņš abām jaudas versijām ir no 6,3 līdz 7 litriem atbilstoši WLTP testu programmas braukšanas ciklam.

Bet tas, protams, var atšķirties atkarībā no izvēlētā braukšanas režīma, kuru Qashqai ir trīs – Eco, Normal un Sport.

Interesants un vienlaikus noderīgs jaunums, kas kļuvis pieejams kopš Nissan Qashqai paaudžu maiņas, ir NissanConnect Services mobilā lietotne, caur kuru paveras iespējas pārvaldīt savu auto. Tā, piemēram, var attālināti noskaidrot, cik daudz degvielas atlicis tvertnē, atslēgt un aizslēgt durvis, pamirkšķināt lukturus un ieslēgt skaņas signālu. Var noderēt, ja gadās mašīnu atstāt plašā stāvlaukumā un apmaldīties starp spēkratu rindām. Testa brauciens savukārt noderēs, lai izlemtu par to, kurš no Qashqai modeļiem ir piemērotāks vajadzībām un finansiālajām iespējām, jo modelis nosedz diezgan plašu cenu koridoru.

Tas maksā no 24 380 par pašu vienkāršāko versiju Visia komplektācijā līdz 39 480 eiro par Tekna+ modeli ar jaudīgāko benzīna dzinēju un pilnpiedziņu.

Ja nu gadījumā vēl nav pārliecības, ka Qashqai ir aplūkošanas un izmēģināšanas vērts auto, skaidrību šajā jautājumā palīdzēs gūt viens no labākajiem motokrosa braucējiem Latvijā, Matīss Karro, kurš kādā saulainā dienā izbrauca ar vienu sulīgi sarkanu Qashqai un padalījās iespaidos. Nu, un, protams, parunāja arī par dzīvi, motokrosu un saviem pienākumiem pēc aktīvās karjeras beigšanas. To skaties mūsu rubrikas Slavenība vs. Auto video.