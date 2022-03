Juhņēviča: Bēgļiem pašlaik nav lielas intereses par vakcināciju

Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā Latvijā fiksēti 18 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi no kara Ukrainā aizbēgušu iedzīvotāju vidū, liecina Veselības ministrijas (VM) apkopotie dati. No visiem ar Covid-19 inficētajiem cilvēkiem lielākā daļa jeb 16 bijušas sievietes un tikai divi - vīrieši.

Visvairāk ar Covid-19 saslimušo ir vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem, attiecīgi katrā pa trim cilvēkiem. Pa diviem cilvēkiem saslimuši vecuma grupās no 15 līdz 19 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem, no 65 līdz 69 gadiem, no 70 līdz 74 gadiem un pieaugušie, kas vecāki par 80 gadiem.