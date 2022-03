Katrs trešais autovadītājs “izaicina” zagļus, atstājot salonā vērtīgus priekšmetus

Pirms doties prom no sava auto, būtiski pārliecināties, ka tajā netiek atstātas vērtīgas lietas. Kā liecina aptaujas rezultāti, to apzinīgi dara vien 67% jeb divas trešdaļas autovadītāju, visbiežāk parūpējoties par naudas maka (68%), portatīvā datora (65%) vai rokassomiņas (64%) paslēpšanu tālāk no svešiem skatieniem. Savukārt mazāk uzmanības tiek pievērsts rotaslietu un dokumentu (48%), kā arī navigācijas ierīču drošībai (40%).