No 1.aprīļa tiks atcelti visi Covid-19 ierobežojumi pasākumu norisei un kultūrvietu darbībai

Līdz ar to no 1. aprīļa tiks atcelta prasība par Covid-19 sertifikātu uzrādīšanu publisku pasākumu apmeklēšanai. Arī pasākumu organizatoriem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, kultūrvietu darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem vairs nebūs jābūt ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tāpat vairs nebūs obligāta prasība lietot sejas maskas publiskos pasākumos un kultūrvietu telpās, atstājot to kā brīvu izvēli apmeklētājiem un darbiniekiem.