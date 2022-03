ES ārkārtas līdzekļus novirzīs bēgļiem no Ukrainas

Apstiprinātās izmaiņas pašreizējos kohēzijas politikas noteikumos ļaus ātri pārdalīt pieejamo finansējumu, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un reģioniem sniegt ārkārtas atbalstu - pagaidu izmitināšanu, pārtikas un ūdens piegādi, medicīnisko aprūpi vai izglītību - cilvēkiem, kas bēg no Krievijas agresijas Ukrainā.

Tam varēs novirzīt vēl nepiešķirtos vai neizlietotos 2014. līdz 2020.gada kohēzijas politikas līdzekļus, kā arī papildu 10 miljardus eiro no "React-EU" līdzekļiem.

ES dalībvalstis varēs pieteikt ES atlīdzināšanai naudu, ko tās ir iztērējušas Ukrainas bēgļu palīdzībai ar atpakaļejošu datumu, sākot no 24.februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā. ES vēl vienu gadu - no 2021.gada vidus līdz 2022.gada vidum - finansēs 100% no dalīvalstu kohēzijas izdevumiem.