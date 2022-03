Kas zog nagiem izturību un skaistumu

Par to, ka organismam sāk pietrūkt noteiktu grupu vitamīnu un minerālvielu, liecina arī dažādas izmaiņas nagu struktūrā. "Tie sāk šķelties, ja ar uzturu vairs netiek uzņemts pietiekams olbaltumvielu, A un B12 vitamīnu un silīcija daudzums, kas sastopams gurķos, brūnajos rīsos, saknēs, riekstos, olās. Ja nagi slāņojas, visticamāk iemesls ir C un B5 vitamīna trūkums. Iespējams pie vainas arī smēķēšana, jo nikotīns C vitamīnu ātri noārda, bet šis ir vitamīns, kas tik ļoti nepieciešams nagu augšanai un to elastībai. Pamanot, ka nagi veidojas apaļi, "karotes" formā ar bedrīti pa vidu, ļoti iespējams šī būs dzelzs deficīta pazīme," skaidro aptieku tīkla Apotheka farmaceite Amanda Ozoliņa.