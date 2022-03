Ņemcovu pirms slepkavības izsekoja vēlākie Navaļnija indētāji

Ņemcova slepkavība ir augstākā ranga politiskā slepkavība Krievijā kopš Putina nākšanas pie varas, tomēr varasiestādes noliedz saistību ar to.

Žurnālisti izmeklēšanu balstījuši noplūdinātos datos no FSB datubāzes "Magistral", kurā iekļauti dati ne tikai par cilvēku, kurus Krievijas aģenti vēlas izsekot, bet arī par pašu aģentu pārvietošanos. "Bellingcat" datus ieguvuši no korumpētām Krievijas amatpersonām, kurām ir piekļuve datubāzei, bet BBC rīcībā nonākušas datubāzes kopijas no anonīmiem avotiem.