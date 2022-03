Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 2897 jauni inficēšanās un 19 nāves gadījumi

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 888 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 2009 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 9170 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 31,6% bijuši pozitīvi.

No 19 mirušiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija 30-39 gadu vecumā, un tas jau ir 36.mirušais šajā vecuma grupā kopš pandēmijas sākuma. Vēl viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - 60-69 gadu vecumā, astoņi - 70 - 79 gadu vecumā, četri - 80 - 89 gadu vecumā un divi - 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem desmit cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet deviņi - vakcinēti.

Atgādinām, ka otrdien, 22. martā, Ministru kabinets vienojās par Covid-19 drošības pasākumu regulējumu no 1.aprīļa, kas paredz atteikties no vēl vairākiem ierobežojumiem, savukārt maskas vietām būs vēl jānēsā.

Laika periodā no 21. līdz 27.martam bija aizņemti 63% no visām Covid-19 gultām.Tostarp pagājušajā nedēļā bija aizņemti 42% intensīvās terapijas gultu un 63% Covid-19 nodaļu gultu.

Lielākā Covid-19 gultu noslodze ir Latgales plānošanas reģionā, kur no 297 gultām aizņemtas 213 jeb 72%. Zemgales plānošanas reģionā no 137 gultām aizņemtas 94 jeb 69%, Rīgas plānošanas reģionā - no 372 gultām 234 jeb 63%, bet Vidzemes plānošanas reģionā no 97 Covid-19 gultām aizņemtas 56 jeb 58%.