Mārupes novadā līdz šim oficiāli reģistrēti 334 kara bēgļi no Ukrainas

Viņš informēja, ka no visiem novadā reģistrētajiem ukraiņu bēgļiem 144 ir bērni vecumā no diviem līdz 18 gadiem, bet vēl 14 ir mazuļi vecumā līdz diviem gadiem. Bēgļi pārsvarā apmetušies pie iedzīvotājiem viņu mājsaimniecībās. Patlaban to mārupiešu skaits, kas bija gatavi izmitināt pie sevis bēgļus, ir gandrīz izsmelts, piebilda novada domes pārstāvis.