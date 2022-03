Bukultos pašvaldība neļauj mastā uzvilkt Ukrainas karogu; dome skaidro situāciju

"Bukultu iedzīvotāji vēlas pacelt pašvaldības mastā Ukrainas karogu, blakus Latvijas karogiem. Karogs tika iegādāts par saviem naudas līdzekļiem, bet Ropažu novada dome to aizliedz, pamatojot to ar deputātu lēmumu – pašvaldības teritorijā, izņemot domes ēku, to ir aizliegts darīt, ja vien tā nav privātā zeme," portālam TVNET rakstīja kāds vietējais iedzīvotājs.