Riepas nav jāmet mežā, tās var bez maksas nodot pārstrādāšanai

Nepieciešamība atbrīvoties no tālākai izmantošanai nederīgām autoriepām ir tikpat sena kā pašas automašīnas. Automašīnu skaits pēdējās desmitgadēs ir ievērojami pieaudzis, kā rezultātā vairāk ir arī nolietotu riepu un, cilvēku bezatbildības dēļ, arī lielākas vides problēmas.

„Atbildības trūkums pret vidi mums pašiem apkārt novērojams ne tikai privātpersonu vidū. Vecās riepas pilnīgi tam nepiemērotās vietās bieži cenšas izmest ne tikai privātpersonas, bet nereti arī legāli strādājoši servisa uzņēmumi, aizmirstot jeb ignorējot to likumīgu utilizāciju. Riepām nonākot dabā, tās sadalās ļoti ilgā laika posmā, pat vairāk nekā 100 gadus, turklāt riepu sadalīšanās procesā radušies galaprodukti ir bīstami videi un var to saindēt. Arī aprokot riepas, tiek nodarīts liels kaitējums videi, jo savas dobās formas dēļ riepu caurumos paliek neizplūdis gaiss, kas padara apraktās riepas “peldošas”, un pēc kāda laika tās “uzpeld”, salaužot augsnes virskārtu. Nolietotu riepu patvaļīga dedzināšana rada vēl lielāku kaitējumu videi un cilvēka organismam nekā vienkārša to izmešana. Dedzinot riepas, izdalās kodīgi dūmi, kas satur dažādas kaitīgas vielas un ķīmiskus savienojumus – tie ir indīgi ieelpojot, kā arī nosēžas uz tuvumā esošiem augiem. Šādu dūmu ieelpošana var kaitēt cilvēku veselībai un veicināt hroniskas saslimšanas. Būsim atbildīgi par apkārtējo vidi un atcerēsimies, ka vecās riepas ir vides piesārņojums ilgtermiņā, bet Latvijas daba ir mūsu skaistās un kopīgās mājas!“ stāsta uzņēmums „ECO System“ komercdirektors Ivo Krontāls.

Nolietotas riepas mežā FOTO: Publicitātes foto

Uzņēmums autoīpašniekiem un apkopes firmām vēlas atgādināt, ka ir vairāki veidi, kā pareizi legāli atbrīvoties no tālākai izmantošanai nederīgām autoriepām. Auto īpašniekiem visērtāk, protams, būtu vairs nederīgās riepas atstāt tur, kur tiek iegādātas jaunas vai tiek veikta riepu nomaiņa. Taču pat servisa centri bieži vien nevēlas pieņemt vecās riepas. Atliek meklēt specializētos nolietotu autoriepu pieņemšanas punktus.

Lai veicinātu patērētāju atbildību un uzlabotu pieejamību legālai un pareizai vecu riepu utilizācijai, SIA „Ecosystem“, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA „Tire bee“ periodā no šā gada 1.aprīļa līdz 31.maijam – veselus divus kalendāros mēnešus – piedāvā iespēju nodot četras nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas ikkatram autobraucējam, SIA „Ķilupe“ un Ogres SIA „MARSS“ šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos.

Savāktās autoriepas tiks utilizētas – proti, pārstrādātas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Nolietotās riepas bez maksas varēs nodot šādos šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:

01.04. – 17.04.2022. => OGRE, Akmeņu iela 43B; darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00

19.04.2022. – 30.04.2022. => LIELVĀRDE, Dravnieku iela 9C; Pr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr., Tr. – no plkst. 10:00 līdz 14:00; Cet. – no plkst. 14:00 līdz 19:00; Pk., Se. – no plkst. 10:00 līdz 15:00.

03.05.2022. – 14.05.2022. => MADLIENA. “Šķirotava”; Pr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr., Tr. – no plkst. 10:00 līdz 14:00; Cet. – no plkst. 14:00 līdz 19:00; Pk., Se. – no plkst. 10:00 līdz 15:00.

03.05. – 14.05.2022. => BALDONE, Rīgas iela 27; Pr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr., Tr. – no plkst. 10:00 līdz 14:00; Cet. – no plkst. 14:00 līdz 19:00; Pk., Se. – no plkst. 10:00 līdz 15:00.

17.05. – 31.05.2022. => SKRĪVERI, Birzes iela 2A; Pr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr., Tr. – no plkst. 10:00 līdz 18:00; Cet. – no plkst. 12:00 līdz 20:00; Pk., Se. – no plkst. 10:00 līdz 18:00.

17.05. – 31.05.2022. => KOKNESE, Paugu iela 1D; Pr., Tr., Sv. un svētku dienas – slēgts; Otr. – no plkst. 10:00 līdz 18:00; Cet. – no plkst. 11:00 līdz 19:00; Pk., Se. – no plkst. 10:00 līdz 18:00.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos riepas bez maksas tiks pieņemtas tikai norādītajā periodā, un no vienas automašīnas varēs nodot vienu riepu komplektu (4 vieglo automašīnu riepas). Iebraucot atkritumu pieņemšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs, tādējādi divreiz ar to riepas bez maksas nodot nevarēs.