Kā rīkoties, ja satiksmes negadījumā iesaistīts Ukrainā reģistrēts transportlīdzeklis

Jāatgādina, ka Ukraina ir viena no Zaļās kartes dalībvalstīm, tādēļ Ukrainā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, braucot uz Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstīm vajadzētu būt noformētai Zaļajai kartei jeb starptautiskajai OCTA polisei, tomēr, ņemot vērā, ka Ukrainā pēc Krievijas agresīvā iebrukuma notiek karadarbība, var būt situācija, ka, bēgot no karadarbības, nav iegādāta Zaļā karte. Tādā gadījumā Ukrainas transportlīdzeklim uz robežas nepieciešams noformēt robežapdrošināšanas līgumu.

Līdz ar to, ja CSNg izraisa Ukrainā reģistrēta transportlīdzekļa vadītājs, tad cietušajai pusei jāvēršas pie atbildīgā apdrošinātāja, kas izdevis robežapdrošināšanas līgumu, vai pie ārvalsts apdrošinātāja korespondenta Latvijā, ja robežapdrošināšanas līgumu izsniedzis citas EEZ valsts apdrošinātājs, vai arī, ja ir Zaļā karte, tad pie šī apdrošinātāja korespondenta Latvijā. Vairāk informācijas iespējams atrast šeit .

Savukārt gadījumā, ja CSNg izraisījušajam Ukrainas transportlīdzeklim nebūs apdrošināšanas, tad zaudējumi tiks segti no Latvijas OCTA Garantijas fonda. Šajā gadījumā cietušajai pusei jāvēršas kādā no 4 apdrošināšanas sabiedrībām, kas pārstāv LTAB: “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.