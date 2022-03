Akciju nodošana ir vispiemērotākais veids, kā Renault izstāties no AvtoVAZ, jo tādējādi varētu izvairīties no juridiskās atbildības par to, ka 45 000 cilvēku lielajam darbinieku kolektīvam draudēja atlaišana. Tomēr Bloomberg norāda, ka Renault attiecībā uz Krieviju vēl nav pieņēmis nekādus lēmumus.