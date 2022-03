Martā strauji pieaudzis akmens trieciena izraisītu vējstiklu bojājumu skaits

• Īpaši jāuzmanās, braucot pa grants ceļiem, jo to segums sastāv no akmeņiem, kuri jebkurā brīdī var lidot pa gaisu. Taču jāatceras, ka braukšanas ātrumam patiesībā ir lielāka nozīme nekā ceļa segumam. Nav dzirdēts, ka kādam auto būtu trāpījis akmens, braucot pa bruģi, jo šis ceļa segums paredz ļoti lēnu ātrumu, ar kuru braucot, auto nespēj pacelt gaisā akmeni. Jo ātrāka ir satiksmes plūsma, jo tālāk, ātrāk un augstāk akmens lidos, atsitoties no priekšā vai pretī braucoša auto riepas.

• Īpaši jāuzmanās, braucot aiz vai garām smagajiem auto. To riepām ir rupjāks protektors, kas var "paņemt" lielākus akmeņus vai citus objektus, kas mētājas uz ceļa, piemēram, metāla atlūzas, un uzmest tos gaisā. Smago automašīnu riepas ir arī atvērtākas un augstākas, tādēļ pastāv lielāks risks, ka no tām var lidot akmens, kas turklāt būs apjomīgāks. Braucot aiz smagajiem auto, jāievēro lielāka distance.

• Ja tomēr gadās situācija, kad akmens lido virsū un autovadītājs to paspēj pamanīt, ir ļoti jāuzmanās ar izvairīšanos no trieciena. Šajā gadījumā strauji manevri vai bremzēšana var izraisīt nopietnu avāriju un krietni lielākus zaudējumus nekā akmens ielidošana vējstiklā. Jāatceras, ka vējstikls sastāv no vairākiem slāņiem, tostarp speciālas plēves, kas tam neļaus tik viegli sadrupt sīkos gabaliņos. Stiklā ielidojis akmens diez vai radīs traumas autovadītājam un pasažieriem, taču iebraukšana grāvī vai pretējā joslā, izvairoties no trieciena, var beigties krietni sliktāk.