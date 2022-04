Ko dzirkstošu sola zvaigznes? Aprīļa mēneša horoskops katrai zīmei

Jauniem darbiem piemērotākais periods ir no 4. līdz 14. aprīlim, kad Mēness augošā, auglīgā fāzē. Saimnieciskākie datumi 4., 8., un no 11. līdz 14. aprīlim. Vienīgi 7. un 8. aprīlī pastiprināta uzmanība pievēršama līgumiem un dokumentiem, savukārt sākot no 11. datuma nevajadzētu reģistrēt jaunus uzņēmumus. Tad izveidojas spriedzes kombinācija starp Sauli un Plūtonu, un firmas astroloģiskajā kartē tas nozīmē bankrota riskus. Šādi periodi atkārtojas, un ne jau visi uzņēmumi bankrotē, taču tiem krīzes pārvarēt ir grūtāk, nekā firmām ar labu horoskopu.