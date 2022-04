Krievijas robežas pilnīga slēgšana ir apsverama, uzsver Pabriks

Pabriks (AP) domā, ka šajā jautājumā pirmām kārtām ir jāvienojas trīs Baltijas valstu Iekšlietu ministrijām, "jāpaskatās, ko tas nozīmētu tīri praktiski". "Es neredzu iespēju, ka to varētu darīt kāda no Baltijas valstīm atsevišķi. Bet visām kopumā tas noteikti ir apsverams jautājums," piebildis ministrs.

"Joprojām paliek spēkā jautājums par energoresursu iepirkumiem, par pilnīgu atteikšanos no Krievijas gāzes, kā to ir izdarījusi Lietuva un kā to manis pārstāvētā apvienība ir ierosinājusi arī Latvijā. Otrkārt, ir atklāts jautājums par pilnīgu ostu slēgšanu Krievijas kuģiem vismaz Rietumu pasaulē, pilnīgu robežu slēgšanu un citām lietām, tajā skaitā banku sektora pilnīgu nogriešanu no pasaules," piebildis Pabriks.