Vai autobraucēji no Ukrainas var rēķināties ar jelkādām atlaidēm reģistrācijā?

Latvija turpina uzņemt no bēgļus no Krievijas agresijas skartās Ukrainas. Daļa no bēgļiem Latvijā ieradušies ar savu automašīnu, taču transportlīdzekļu reģistrācijā ir atšķirības starp Ukrainu un Latviju. Ar kādiem izaicinājumiem saskaras ukraiņu bēgļi, kuri ir autovadītāji?