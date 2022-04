Arī šogad no 1. marta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iespējams iesniegt aizvadītā gada ienākumu deklarāciju, lai no valsts atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par attaisnotajiem izdevumiem. Taču daļai iedzīvotāju nācies saskarties ar VID lūgumu daļu no izmaksātās summas atgriezt valsts rīcībā – kļūdas dēļ, vēsta Latvijas Radio.