Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu tagad pieejama arī 12 gadus veciem zēniem

Savukārt vakcīna ir vērsta konkrēti pret vēzi izraisošā CPV noteiktiem tipiem, lai organisms izstrādātu pret tiem antivielas un, jau saskaroties ar vīrusu, spētu to iznīcināt. Vakcīna ir paredzēta vienlaikus pret deviņiem biežāk sastopamajiem vīrusa veidiem. Izpētīts, ka, piemēram, dzemdes kakla vēža iespējamību tā novērš par 90-95%. Nekā efektīvāka nav, lai tādos apmēros novērstu onkoloģisko saslimšanu. Vēl ir jāsaprot tas, ka dzemdes kakla vēzis nav vecu sieviešu vai pensionāru slimība. Šis audzējs izveidojas 10-15 gadu laikā no inficēšanās brīža, skaidro ģimenes ārsts.

Meiteņu un zēnu vakcinēšanai nav lielas atšķirības, to parasti veic plecā. Dzimumiem gan atšķiras dažas onkoloģiskās saslimšanas, kuras šis vīruss var radīt. Iepriekš uzskatīja, ka CPV ir seksuāli transmisīva slimība, kas arī varētu būt viens no galvenajiem izplatības ceļiem, tomēr CPV izplatās arī sadzīves kontaktu laikā. Uztverot to tikai kā seksuāli transmisīvu slimību, arī onkoloģija un vakcīna tiek mazliet tā kā stigmatizēta, tomēr ģimenes ārsti sarunās ar pusaudžiem un vecākiem uzsver tieši to, ka šī ir pote, kas pasargā no onkoloģiskām saslimšanām, un inficēšanās ceļš var būt dažāds.