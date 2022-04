Velosipēdists pēc notriekšanas saņem milzu rēķinu par auto nodarītajiem bojājumiem

It kā būtu par maz ar faktu, ka rokas funkcionalitāti pilnā apmērā atgūt neizdosies, Bens no publiskās apdrošināšanas sabiedrības ICBC (Insurance Corporation of British Columbia) nupat saņēmis vēstuli, kurā teikts, ka "mūsu klients ziņoja par šo avāriju, un, kā minēts mūsu iepriekšējā sarakstē, jūs esat atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies mūsu apdrošinātajam".