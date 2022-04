Atbalsta priekšlikumu pedagogu plašākai aizsardzībai no vardarbīgiem skolēniem

Saeima ceturtdien, 7. aprīlī, konceptuāli atbalstīja opozīcijas iesniegtos grozījumus Izglītības likumā par plašākām iespējām pedagogiem aizstāvēties pret emocionālu vai fizisku vardarbību no to skolēnu vai viņu vecāku puses, kuri to veic.